В США заметили 71-летнего отца Бритни Спирс в инвалидной коляске после ампутации

В США на улице заметили отца Бритни Спирс в инвалидной коляске после ампутации. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В декабре 2023 года стало известно о том, что 71-летний отец Бритни перенес ампутацию ноги из-за инфекции. Мужчине отрезали правую конечность по колено. Отмечается, что пациента уже выписали из больницы. Сейчас он находится дома, где за ним ухаживает помощник.

Местные жители заметили, как отец певицы впервые вышел на улицу после операции. Он находился в инвалидной коляске. Рядом с ним был мужчина.

По информации источника, Бритни по-прежнему отказывается от общения с отцом и продолжает судебные тяжбы. «Она отказывается простить человека, причинившего ей боль способами, которые невозможно себе представить», — высказался инсайдер.

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