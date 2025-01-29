ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 января 2025, 16:09
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Тимоти Шаламе набрал почти 10 кг ради роли культового музыканта

Актер Тимоти Шаламе рассказал, что набрал почти 10 кг ради роли Боба Дилана.
Тимоти Шаламе набрал почти 10 кг ради роли культового музыканта

© ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News

Голливудский актер Тимоти Шаламе рассказал, что набрал почти 10 кг ради роли в фильме про знаменитого музыканта Боба Дилана. Его слова приводит National Public Radio.

Как признался артист, для воплощения образа поп-исполнителя ему пришлось сделать все: измениться в физическом, психологическом и поведенческом планах.

«Я перевернул каждый камень: проделал физическую и психологическую работу [ради роли]. <…> Я также набрал 20 фунтов, потому что, хотите верьте, хотите нет, но я был худее этого парня», — поделился Шаламе.

Шаломе также уточнил, что готовился к съемкам в этом фильме на протяжении 5 лет, выучив за это время, в том числе, 40 песен звезды.

Премьера картины «Боб Дилан: Никому не известный» состоялась 25 декабря минувшего года. Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд. Проект концентрируется на важном событии в карьере Боба Дилана — его выступлении на музыкальном фестивале в Ньюпорте в 1965 году.

За роль в байопике Шаламе получил номинацию на «Оскар» и британскую премию BAFTA.

Ранее поклонники заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер.