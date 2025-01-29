Тимоти Шаламе набрал почти 10 кг ради роли культового музыканта

Голливудский актер Тимоти Шаламе рассказал, что набрал почти 10 кг ради роли в фильме про знаменитого музыканта Боба Дилана. Его слова приводит National Public Radio.

Как признался артист, для воплощения образа поп-исполнителя ему пришлось сделать все: измениться в физическом, психологическом и поведенческом планах.

«Я перевернул каждый камень: проделал физическую и психологическую работу [ради роли]. <…> Я также набрал 20 фунтов, потому что, хотите верьте, хотите нет, но я был худее этого парня», — поделился Шаламе.

Шаломе также уточнил, что готовился к съемкам в этом фильме на протяжении 5 лет, выучив за это время, в том числе, 40 песен звезды.

Премьера картины «Боб Дилан: Никому не известный» состоялась 25 декабря минувшего года. Режиссером фильма выступил Джеймс Мэнголд. Проект концентрируется на важном событии в карьере Боба Дилана — его выступлении на музыкальном фестивале в Ньюпорте в 1965 году.

За роль в байопике Шаламе получил номинацию на «Оскар» и британскую премию BAFTA.

Ранее поклонники заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер.