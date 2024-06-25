Звезда сериала «Офис» Минди Калинг стала матерью в третий раз. Об этом она сообщила в соцсетях.

В свой 45-й день рождения, который Минди Калинг отмечает 24 июня, актриса призналась, что еще в конце февраля у нее родилась дочь. Девочку назвали Энн. Это третий ребенок актрисы. Радостную новость она сопроводила совместным снимком всех детей.

«Это лучший подарок на день рождения, который я могла себе представить. Когда тяжело, всякий раз, когда я сталкиваюсь с цинизмом, мои трое детей являются прекрасным напоминанием о чистой радости в моей жизни», — подписала фото она.

Минди Калинг сыграла более 20 ролей в кино и сериалах. Самой запоминающейся ролью актрисы стала Келли Капур в телесериале «Офис». За съемки в нем она была удостоена премий Гильдии киноактёров США и Эмми.

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