47-летняя Наталия Орейро снялась в мини-платье на фоне ванны и восхитила поклонников

47-летняя уругвайская певица и актриса Наталия Орейро восхитила поклонников, примерив мини-платье с глубоким декольте. Она поделилась результатами фотосессии в своем блоге.

На опубликованном черно-белом кадре Наталия позирует в ванной комнате в коротком платье с пайетками и глубоким треугольным вырезом на груди. Образ она дополнила черными чулками и классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Визажисты сделали Орейро яркий макияж с акцентом на глаза, распущенные волосы зачесали назад.

«Как всегда, прекрасна», «Королева», «Неотразима», «Всегда эффектна и скромна при этом», - отметили в комментариях пользователи.

Ранее Наталия Орейро прилетала в Россию, чтобы сыграть одну из главных ролей в фильме «Письмо Деду Морозу». В съемках принял участие и певец Дима Билан.