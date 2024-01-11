Звезда «Постучись в мою дверь» опубликовала редкое фото покойной матери
Актриса Ханде Эрчел нашла повод вспомнить о матери, умершей пять лет назад.
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Актриса Ханде Эрчел нашла повод вспомнить о матери, умершей пять лет назад. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала снимок родительницы в соцсетях.
Пять лет назад Ханде Эрчел и ее сестра Гамзе пережили тяжелую утрату – ушла из жизни их мать, Айлин. В этот день девушки решили посетить кладбище, чтобы принести цветы к могиле любимой матери. Актриса поделилась трогательными словами в социальных сетях, посвятив их памяти своей близкой родственнице.
Гамзе, сестра Ханде, в своем блоге поделилась моментами посещения кладбища, где они оставили прекрасные букеты цветов. На одном из снимков Ханде улыбается с грустью в глазах, а затем в социальных сетях делится теплыми строками, адресованными матери.
«Моя мама, ты всегда в моем сердце. Я продолжаю жить, ощущая свет твоих красивых глаз. Стараюсь воплощать в жизнь всё то, что ты нас учила, и передавать любовь, которую ты дарила нам и всему миру», – написала девушка.
Актриса также поделилась фотографией с недавнего отпуска на Бали, где на фоне восхитительного пейзажа она держит табличку с надписью: «Мама, я в порядке».
Напомним, что недавно в семье Эрчел случилась радостная весть – их маленькая племянница, четырехлетняя Айлин, вылечилась от рака. Эта победа была отмечена колокольным звоном в онкологическом центре, где девочка с папой сообщили о своем выздоровлении другим детям, борющимся с тяжелым недугом.
Ранее мы писали о том, что актриса Николь Кидман с новым лицом напугала фанатов.