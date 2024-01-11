Звезда «Постучись в мою дверь» опубликовала редкое фото покойной матери

Актриса Ханде Эрчел нашла повод вспомнить о матери, умершей пять лет назад. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» опубликовала снимок родительницы в соцсетях.

Пять лет назад Ханде Эрчел и ее сестра Гамзе пережили тяжелую утрату – ушла из жизни их мать, Айлин. В этот день девушки решили посетить кладбище, чтобы принести цветы к могиле любимой матери. Актриса поделилась трогательными словами в социальных сетях, посвятив их памяти своей близкой родственнице.

Гамзе, сестра Ханде, в своем блоге поделилась моментами посещения кладбища, где они оставили прекрасные букеты цветов. На одном из снимков Ханде улыбается с грустью в глазах, а затем в социальных сетях делится теплыми строками, адресованными матери.