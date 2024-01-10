«Выглядит странно»: Николь Кидман с новым лицом напугала фанатов

56-летнюю актрису Николь Кидман с изменившимся лицом сняли в Нью-Йорке. Звезда шла по улице после съемок триллера «Малышка». Поклонники заподозрили, что женщина могла сделать пластическую операцию. Об этом пишет Daily Mail.

На снимках, где Голливудская звезда была одета в бежевое пальто, серые спортивные брюки и угги, ее внешний вид вызвал удивление у читателей. Некоторые интернет-пользователи начали подозревать, что Николь Кидман обратилась к услугам пластического хирурга. По их мнению, лицо знаменитости сильно изменилось.

«Это худшее, что я когда-либо видел», «Ее не узнать», «Она выглядит странно», «Некоторые люди пытаются бороться со старением, но выглядят только хуже», «Она сделала какую-то процедуру, выглядит по-другому», — делятся своими впечатлениями фанаты.

Триллер «Малышка», в котором снимается звезда, повествует о бизнесвумен, встречающейся со своим более молодым стажером. В актерском составе также принимают участие Антонио Бандерас, Харрис Дикинсон, Жан Рено и Софи Уайлд. Режиссером выступает Халина Рейн.

Ранее мы писали о том, что муж 56-летней Николь Кидман волнуется за здоровье актрисы из-за ее худобы. СМИ пишут, что за несколько месяцев актриса похудела на девять килограммов, и планирует дальше продолжать сбрасывать вес. По слухам, все из-за зависти к своим более молодым коллегам, которым предлагают больше ролей.