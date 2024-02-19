Звезда «Пиратов Карибского моря» арестован по обвинению в домашнем насилии

Актер Кевин Макнелли, исполнивший роль Джошами Гиббса, первого помощника капитана Джека Воробья в саге «Пираты Карибского моря», арестован по обвинению в домашнем насилии. Юристу удалось добиться, чтобы его клиента выпустили под залог в 40 000 фунтов стерлингов.

Как пишет газета The Sun, 67-летнего актера задержали по подозрению в нанесении телесных повреждений человеку. Кто именно стал его жертвой — неизвестно. Следствие скрывает ее личность из-за правил конфиденциальности.

По данным полицейского департамента Лос-Анджелеса, актер должен предстать перед судом в следующем месяце.

Агент артиста пока никак не комментировал информацию о его задержании.

У актера есть дочь Рэйчел от бывшей возлюбленной Стиви Харрис. В 2011 году он официально женился на шотландской актрисе Филлис Логан, с которой он жил с 1994 года. У супругов есть сын Дэвид.

Отметим, что, когда бывший коллега актера по саге Джонни Депп судился с бывшей женой Эмбер Херд, Кевин выступил на его защиту. Макнелли назвал коллегу «великим гуманистом» и «прекрасным человеком».

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