Звезда «Отчаянных домохозяек» раскрыла, почему эмигрировала из США

Голливудская актриса Ева Лонгория рассказала, почему окончательно уехала из США. Об этом она заявила в интервью изданию Marie Claire.

Как призналась знаменитость, на ее решение повлияли пандемия, высокая налоговая нагрузка и политическая ситуация. Артистка уточнила, что разочаровалась в жизни в Калифорнии и больше не может оставаться в Америке, которая, по ее мнению, становится все более «антиутопической».

«Я прожила всю свою взрослую жизнь в Лос-Анджелесе, но даже до пандемии я чувствовала перемены. А ковид стал последней каплей. Будь то налоги или бездомность, я понимаю, что эта глава моей жизни завершена. Я привилегирована и могу позволить себе уехать, в отличие от многих американцев», — поделилась Лонгория.

Звезда «Отчаянных домохозяек» подчеркнула, что ее взгляд на США изменился еще в 2016 году, когда Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах. Актриса призналась, что столкнулась с депрессией после поражения Хиллари Клинтон в президентской гонке.

«Я задавалась вопросом: имеет ли значение мой голос? Может ли один человек что-то изменить? Мне всегда казалось, что побеждает лучший, но оказалось, что нет», — вспомнила знаменитость.

Лонгория добавила, что после победы Трампа на выборах 2024 года снова задумалась о будущем страны.

«Если Трамп выполнит все свои обещания, Америка превратится в пугающее место», — резюмировала она.

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