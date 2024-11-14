Ева Лонгория раскрыла секрет своей молодости: вы удивитесь
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Актриса Ева Лонгория выглядит гораздо моложе своих 49 лет. Звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, что делает для поддержания красоты.
Лонгория отметила, что тщательный уход за собой помогает ей оставаться молодой. Немаловажно и соблюдать правильный режим дня, считает знаменитость.
Ева просыпается на рассвете, занимается заземлением, отслеживает глубокий сон, пьет магний и другие добавки.
«Я делаю буквально все не потому, что я не хочу стареть, а потому что хочу красиво стареть», — разоткровенничалась артистка с журналом Marie Claire.
Не забывает Лонгория и о физических упражнениях — она регулярно тренируется с утяжелителями. Помимо этого, актриса принимает холодные ванные, ведет дневник и занимается медитациями.
Первым мужем знаменитости был актер сериала «Главный госпиталь» Тайлер Кристофер. С ним Лонгория прожила два года. В 2006 году она обручилась с баскетболистом Тони Паркером — супруги расстались после трех лет совместной жизни. В 2016 году Ева вышла замуж за медиамагната Хосе Антонио Бастона, которому родила сына Сантьяго Энрике Бастона.
Напомним, Ева Лонгория предстала в разных образах на снимках для журнала Marie Claire. Подробнее можете прочитать здесь.