Ева Лонгория раскрыла секрет своей молодости: вы удивитесь

Актриса Ева Лонгория выглядит гораздо моложе своих 49 лет. Звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, что делает для поддержания красоты.

Лонгория отметила, что тщательный уход за собой помогает ей оставаться молодой. Немаловажно и соблюдать правильный режим дня, считает знаменитость.

Ева просыпается на рассвете, занимается заземлением, отслеживает глубокий сон, пьет магний и другие добавки.

«Я делаю буквально все не потому, что я не хочу стареть, а потому что хочу красиво стареть», — разоткровенничалась артистка с журналом Marie Claire.

Не забывает Лонгория и о физических упражнениях — она регулярно тренируется с утяжелителями. Помимо этого, актриса принимает холодные ванные, ведет дневник и занимается медитациями.

Первым мужем знаменитости был актер сериала «Главный госпиталь» Тайлер Кристофер. С ним Лонгория прожила два года. В 2006 году она обручилась с баскетболистом Тони Паркером — супруги расстались после трех лет совместной жизни. В 2016 году Ева вышла замуж за медиамагната Хосе Антонио Бастона, которому родила сына Сантьяго Энрике Бастона.

Напомним, Ева Лонгория предстала в разных образах на снимках для журнала Marie Claire. Подробнее можете прочитать здесь.