Звезда «Отчаянных домохозяек» назвала секрет крепкого брака

Голливудская актриса Ева Лонгория назвала секрет крепкого брака со своим мужем – предпринимателем Хосе Антонио Бастоном. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как призналась знаменитость, секрет ее крепкого союза кроется в том, что между супругами отсутствует конкуренция за внимание публики.

«Он поддерживает меня во всем, что я делаю. Я поддерживаю его во всем, что он делает. Мы не соревнуемся за внимание или место под солнцем», — поделилась артистка.

Звезда «Отчаянных домохозяек» уточнила, что из-за карьеры она вынуждена постоянно выходить в свет и вести социальные сети. От такого образа жизни она получает удовольствие. Хосе же не стремится к этому, ему не нравится появляться на красных ковровых дорожках, однако любуется своей супругой на таких мероприятиях.

По этой причине мужчина не ведет личный блог. Уточняется, что лишь иногда бизнесмен разрешает звездной жене выкладывать совместные фотографии. При этом Лонгорию полностью устраивает такое положение вещей.

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