«Переживаю и грущу»: Ева Лонгория раскрыла, почему навсегда уехала из США

Актриса Ева Лонгория раскрыла, почему приняла решение об отъезде из США. Звезда пояснила, что это было связано не с политикой и не с тем, что Дональд Трамп победил на выборах. Ее цитирует Forbes.

Получившая известность благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки» артистка позвонила подруге Ане Наварро во время записи подкаста «Behind the Table» для шоу «The View». Она попросила прояснить ситуацию о своем переезде.

«Я уехала не из-за политической обстановки, а по работе», — заявила 49-летняя Лонгория.

Напомним, что актриса живет в Испании и в Мексике вместе со своей семьей – мужем Хосе Бастоном и шестилетним сыном Сантьяго. Женщина пояснила, что осталась там после того, как ее пригласили в сериал «Земля женщин», еще три года назад.

«Я живу там уже несколько лет, и мне не нравится, что этому придается политический окрас. Я горжусь тем, что я американка, и всегда гордилась», – пояснила звезда.

Напомним, что Ева оказалась в центре скандала после громкого интервью журналу Marie Claire. Она неожиданно заявила: «Мне повезло, что я могу уехать. Большинству американцев не так повезло. Им придется остаться в этой антиутопической стране, и я переживаю и грущу за них».

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