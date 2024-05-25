Звезда «Очень странных дел» тайно вышла замуж: на церемонию пустили только родителей

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун тайно расписалась с Джейком Бон Джови. Об этом сообщает иностранное издание The Sun.

Неделю назад 20-летняя Бобби Браун и 22-летний манекенщик Бон Джови поженились. На церемонии бракосочетания из гостей присутствовали только родители актрисы и отец Джейка.

По словам источника из окружения семьи, пара намерена в ближайшем будущем сыграть уже масштабную свадьбу в США.

«Это был очень тихий, романтический праздник с самыми близкими, перед которыми они произнесли свои клятвы», – передал инсайдер.

Звездный отец Джейка уже отмечал, что с уважением относится к решению сына и его новоиспеченной супруги. По словам музыканта Бон Джови, свою судьбу он тоже встретил, будучи еще совсем юным.

Напомним, роман Милли и Джейка закрутился в 2021 году, а в 2023-м молодой человек сделал актрисе предложение руки и сердца во время дайвинга. Помолвочное кольцо манекенщик тогда спрятал под ракушку.

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