Назвала дочь в честь погибшей свекрови: супермодель София Ричи впервые стала мамой

Американская модель София Ричи впервые стала мамой. 25-летняя звезда родила дочь, которую назвала в честь погибшей свекрови.

София Ричи и ее супруг, 30-летний руководитель звукозаписывающей компании Эллиот Грейндж стали родителями 20 мая. Модель не стала скрывать имя и пол ребенка.

«Элоиза Саманта Грейндж. 20.05.2024 — лучший день в моей жизни», — написала звезда в социальных сетях.

Второе имя малышки выбрано неслучайно — так звали маму Эллиота Грейнджа, которая трагически погибла в 2007 году. Свекровь Ричи была в коме с 1993 года из-за эмболии околоплодными водами. Она находилась в коме до самой смерти.

Семьи Ричи и Грейнджа дружили более 20 лет, а София и Эллиот были знакомы с детства. В апреле 2022 года они обручились спустя год отношений. Их роскошная свадьба прошла во Франции — торжество длилось несколько дней.

Ранее модель призналась, что, когда узнала о беременности, она и супруг не смогли сдержать слез. Подробнее читайте здесь.