Звезда «Очень странных дел» продемонстрировала роскошные кольца после свадьбы

Британская актриса Милли Бобби Браун после свадьбы с сыном рок-музыканта Джона Бон Джови Джейком. Об этом пишет издание Page Six, опубликовавшее фото.

20-летняя звезда «Очень странных дел» приняла участие в фестивале Comic Con в Нью-Йорке, где рассказала о съемках в новой картине от платформы Netflix «Электрический штат». Так, артистка вышла в свет в боди серебристого цвета и черных капроновых колготках. При этом она надела туфли в тон наряду и дополнила свой образ серьгами в виде канцелярских скрепок.

В ходе выступления актрисы папарацци запечатлели на ее безымянном пальце обручальные и помолвочные кольца. Первое было украшено бриллиантами изумрудной огранки, а второе — массивными сияющими камнями.

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