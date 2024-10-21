Во время развода с Дженнифер Лопес: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

Актриса Дженнифер Гарнер планирует свадьбу с возлюбленным после слухов о проблемах в отношениях из-за развода актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес. Об этом пишет In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

Пару месяцев назад в СМИ ходили слухи о том, что Бен Аффлек после развода с Дженнифер Лопес сблизился с экс-супругой. Актер якобы требовал к себе много внимания, что не понравилось нынешнему возлюбленному Дженнифер Гарнер Джону Миллеру. В связи с этим в Сети заговорили о проблемах в отношениях пары, а источник утверждал, что актриса и ее избранник на грани расставания. Однако теперь выяснилось, что звезда фильма «Из 13 в 30» готовится к свадьбе.

Инсайдер из окружения звезд заявил, что после недавней поездки в Париж Дженнифер Гарнер задумалась о проведении там свадебного торжества. По словам собеседника издания, в сентябре актриса посетила показ Christian Dior в рамках Неделе моды. В столице Франции артистка «искала свадебное платье мечты» и «рассматривала разные места» для проведения торжества.

«Она никогда не станет дивой, но она заслуживает быть в центре внимания, так долго ставя Бена на первое место», — заявил источник.

Инсайдер рассказал, что актриса и ее избранник любят Париж и хотели бы сыграть там свадьбу уже в следующем году.

«Париж — одно из их любимых мест отдыха, и они решили, что хотят пожениться там весной», — заявил собеседник издания.

Источник также отметил, что в этот раз Дженнифер Гарнер не станет повторять ошибок прошлого, когда они с Беном Аффлеком тайно поженились на островах в 2005 году. Теперь актриса планирует организовать роскошную «свадьбу мечты».

Напомним, Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек состояли в браке с 2005 по 2018 год. У экс-супругов трое детей: 18-летняя Вайолет, 15-летняя Серафина и 12-летний Сэмюэль.

Ранее сообщалось о том, что раскрыта причина, по которой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек по-прежнему не могут развестись.