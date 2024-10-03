Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун рассказала о тайной свадьбе с сыном Бон Джови

20-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун тайно вышла замуж за сына певца Джона Бон Джови. Слухи о том, что пара расписалась, появились давно, но подтвердить их актриса решила только сейчас.

В личном блоге Милли обратилась к своему избраннику, написав: «Навсегда, твоя жена». Оказалось, что свадьба прошла в Италии. Молодожены сняли виллу, на которую пригласили друзей и родных. Церемонию провел коллега Браун Мэттью Модайн.

Звезды познакомились три года назад. Отношения они не скрывали и открыто демонстрировали чувства на публике. А в апреле 2023 года Джейк Бон Джови сделал актрисе предложение руки и сердца.

Милли Бобби Браун легко нашла язык со звездным отцом мужа. Еще до свадьбы Джон Бон Джови делился, что считает пару «фантастической», и радовался за счастье сына.

Ранее появилась информация, что племянница Карла III принцесса Беатрис станет мамой во второй раз. Заявление о беременности члена королевской семьи опубликовал Букингемский дворец.