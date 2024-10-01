Племянница Карла III принцесса Беатрис станет мамой во второй раз. Об этом сообщает StarHit.

Букингемский дворец выпустил заявление о беременности 36-летней принцессы Беатрис.

«Ее королевское величество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить, что они ожидают рождения своего второго ребенка в начале весны», — сказано в обращении.

Сейчас Беатрис воспитывает с мужем трехлетнюю дочь Сиенну Элизабет и сына Кристофера от предыдущего брака мужа.

Принцесса Беатрис — племянница Карла III. Она является девятой по порядку в линии наследования трона. Отметим, что Беатрис практически не принимает участия в официальных церемониях.

Ранее мы писали о том, что королева Камилла препятствует примирению Карла III с принцем Гарри. По сообщениям инсайдеров, она отговаривает супруга от встречи с сыном.