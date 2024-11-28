ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 ноября 2024, 13:59
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Звезда «Неудержимых» Дольф Лундгрен сообщил о победе над раком спустя 9 лет борьбы

67-летний актер Дольф Лундгрен победил рак после девятилетней борьбы.
Звезда «Неудержимых» Дольф Лундгрен сообщил о победе над раком спустя 9 лет борьбы

© Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Актер Дольф Лундгрен сообщил, что победил рак. Звезда «Неудержимых» проходил лечение на протяжении девяти лет.

Хорошие новости Дольф рассказал в личном блоге. Он вышел на связь с поклонниками и отметил, что находится в Калифорнийском университете. По словам актера, в его организме больше нет злокачественных образований, и он считает, что болезнь не вернется.

«Я свободен от рака и готов к светлому будущему», - заявил Лундгрен.

Как оказалось, если бы операция прошла неудачно, знаменитость мог бы умереть уже в скором времени. Врачи предупреждали, что ему оставалось жить два-три года.

Диагноз Дольфу поставили в 2015 году, и практически сразу он начал проходить лечение, благодаря которому наступила ремиссия. Но в 2020 году болезнь вернулась с новой силой. Состояние актера стремительно ухудшалось. К раку легких добавились проблемы с печенью.

Ранее певец Элтон Джон рассказал о своих проблемах со здоровьем. Из-за слепоты артист не может теперь заниматься музыкой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
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Дольф Лундгрен
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