Звезда «Миссии невыполнима» Том Круз номинирован на премию «Оскар» за вклад в кинематограф

Голливудский актер Том Круз получит свой первый «Оскар» за вклад в кинематограф, сообщает People.

Церемония вручения почетной награды состоится 16 ноября 2025 года в бальном зале Ray Dolby в Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе. 62-летний актер, который уже четыре раза номинировался на «Оскар», наконец, получит заветную статуэтку за вклад в развитие кинематографа.

«Круз, один из самых узнаваемых и кассовых актеров всех времен, был убежденным сторонником театрального искусства и помог индустрии пережить непростое время во время пандемии COVID-19», — говорится в официальном пресс-релизе Американской академия кинематографических искусств и наук.

Помимо звезды «Миссии невыполнима» награду в этом году получат хореограф, актер и режиссер Дебби Аллен, художник-постановщик Винн Томас, а также кантри-певица и актриса Долли Партон. Президент Академии Джанет Янг в своем заявлении назвала их «четырьмя легендарными личностями, чья выдающаяся карьера и преданность кинематографическому сообществу продолжают оказывать неизгладимое влияние».

Ранее мы писали о том, что в этом году на премию «Оскар» номинирована американская певица Ариана Гранде.