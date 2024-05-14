Звезда «Мастера и Маргариты» сыграет композитора Дмитрия Шостаковича

Немецкий актер Аугуст Диль исполнит роль композитора Дмитрия Шостаковича в картине режиссера Яна Комаса «Шум времени». Об этом сообщает screendaily.

Кинолента расскажет о жизни легендарного композитора начиная с 1936 года, когда в газете «Правда» опубликовали статью с критикой его работы «Леди Макбет Мценского уезда». В числе критиков оперы на тот момент был генералиссимус Советского Союза. Образ жены Шостаковича Нины воплотит номинантка на «Оскар» Андреа Райзборо.

Основой для фильма станет одноименная книга британского писателя Джулиана Барнса 2016 года, который был номинирован на Букеровскую и Иерусалимскую премии. Режиссером картины выступит Ян Комаса, номинированный на «Оскар» за «Тело Христово». Сценарий подготовит Кристофер Хэмптон, лауреат «Оскара» за работу над кинолентами «Опасные связи» и «Отец».

Съемки проекта стартуют в начале 2025 года.

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