Звезда «Людей Икс» вышел в свет с избранницей впервые за 7 лет

Актер Николас Холт вышел в свет со своей возлюбленной Брайаной Холли. Это было первое совместное появление пары на публичном мероприятии за семь лет. Они посетили премьеру фильма «Носферату», в котором снимался звезда. Снимки публикует зарубежный портал Metro.

Исполнитель позировал фотографам рядом с моделью, которая выглядела счастливой. Они были в стильных нарядах: девушка выбрала облегающее черное платье, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Она не стала дополнять образ аксессуарами, но предпочла яркий маникюр красного цвета, элегантную прическу и изысканный макияж.

Николас был в коричневом костюме от The Row, подобрав рубашку и галстук в тон. Пользователи Сети отметили стильный образ звезды и восхитились красотой Брайаны.

Присутствующие обратили внимание на кольца, которые влюбленные носят уже некоторое время. Месяц назад мужчину видели с таким же кольцом. А в интервью Холт упоминал «свою жену», говоря о ее реакции на один из моментов фильма.

Напомним, что пара встречается с 2016 года. За это время они уже стали родителями, у них есть шестилетний сын Хоакин и младший ребенок, которому всего два года.

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