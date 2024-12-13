Яркие Алессандра Амбросио и Сара Джессика Паркер стали звездами кинофестиваля

Модель Алессандра Амбросио в розовом платье и актриса Сара Джессика Паркер в блестящем наряде затмили всех на фестивале кино Red Sea. Звезды посетили мероприятие, которое прошло в Саудовской Аравии. Фото публикует портал Daily Mail.

Голливудские знаменитости побывали на красной дорожке и выбрали эффектные наряды. Многие из платьев были в длине макси и восхищали интересным дизайном.

Так, модель Алессандра Амбросио подчеркнула фигуру в розовом длинном платье от именитого дизайнера Zuhair Murad. Изюминкой наряда стал шлейф и разрез от бедра.

А 59-летняя актриса Сара Джессика Паркер сделала акцент на блестках, поэтому появилась в платье, украшенном пайетками. Благодаря градиенту ее наряд выглядел очень необычно и выделялся среди других.

На дорожке также позировали актриса Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом. Женщина сильно похудела и выбрала серебристое платье от Oscar de la Renta. Звезда получила специальную награду за заслуги в кино. Супруг не стал отвлекать внимание на себя, поэтому выбрал сдержанный образ – классический черный костюм с бабочкой.

На мероприятии появился и Джонни Депп. Он активно работает и, по мнению журналистов, заметно похорошел. Мужчина был в черно-белом образе.

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