Звезда «Людей Икс» удалила обе груди из-за рака

Американская актриса Оливия Манн, известная по роли в фильме «Люди Икс: Апокалипсис», рассказала о борьбе с агрессивным раком груди. Об этом сообщает Page Six.

Как призналась артистка, рак у нее обнаружили в апреле минувшего года. В итоге она была вынуждена удалить обе груди.

Примечательно, что за два месяца до диагноза Манн и ее сестра сдавали тест на предрасположенность к разным типам онкологических заболеваний, и результаты были чистыми, но специалист порекомендовала 43-летней знаменитости пройти дополнительное обследование.

Суммарно за последние 10 месяцев актриса перенесла четыре операции.

«Еще вчера я чувствовала себя прекрасно, а на следующее утро проснулась в больнице после 10-часовой операции», — высказалась звезда.

Помимо этого, Манн выразила благодарность за поддержку мужу Джону Мулани, который во время ее восстановления приносил ей фотографии их трехлетнего сына Малькольма в рамочках. Эти снимки были первым, что видела артистка, просыпаясь по утрам.

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