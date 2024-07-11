Звезда «Людей Икс» Оливия Манн тайно вышла замуж за стендап-комика Джона Малэйни

Известная по фильмам «Люди Икс: Апокалипсис» и «Хищник», а также сериалу «Новости» актриса Оливия Манн вышла замуж за писавшего шутки для Saturday Night Live стендап-комика Джона Малэйни, сообщает People Magazine.

Звездная пара уже давно вместе, у них есть общий двухлетний сын, однако связать себя узами брака они решили только сейчас. По словам источника издания, тайная церемония была очень скромной и прошла на минувших выходных в доме друга новоиспеченной семьи в штате Нью-Йорк. На церемонии присутствовали только их сын и свидетель.

В марте Оливия публично заявила, что в 2023 году ей диагностировали двусторонний рак груди. Манн прошла через двойную мастэктомию, а затем реконструктивную хирургию прошлой осенью. Всего актриса перенесла четыре операции в течение 10 месяцев, а в апреле 2024 года также прошла гистерэктомию.

Ранее мы сообщали, что бывшая девушка Никиты Ефремова, телеведущая Мария Ивакова тайно вышла замуж и уже успела развестить. В соцсетях она рассказала, что что на протяжении нескольких лет была в браке, но уже скоро ей пришлют сертификат о расторжении брака.