ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 сентября 2024, 17:43
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Звезда «Людей Икс» Оливия Манн стала матерью после удаления матки

Актриса из «Людей Икс» Оливия Манн заявила, что суррогатная мать родила ей дочь.
Звезда «Людей Икс» Оливия Манн стала матерью после удаления матки

© Evan Agostini/Invision/East News

Актриса Оливия Манн сообщила о рождении дочери. Девочки появилась на свет благодаря суррогатному материнству, так как сама звезда из-за рака лишилась матки.

Радостную новость о пополнении в семье Оливия рассказала в личном блоге. Она публично поблагодарила женщину, которая выносила и родила ее малышку.

«Когда я впервые встретила нашу гестационную суррогатную мать, мы поговорили как мать с матерью. Она проявила ко мне столько изящества и понимания, я поняла, что нашла настоящего ангела», - поделилась Манн.

Девочка появилась на свет 14 сентября. Ее назвали Мэй Джун Мулани. В социальной сети Оливия опубликовала первое фото с дочерью из роддома.

Напомним, что об удалении матки актриса рассказала в мае этого года. Из-за рака она проходила тяжелое лечение. Она буквально не могла встать с постели, поэтому попросила врачей найти другой путь, и ей предложили операцию.

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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Оливия Манн
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суррогатная мать
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