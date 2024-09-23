Звезда «Людей Икс» Оливия Манн стала матерью после удаления матки

Актриса Оливия Манн сообщила о рождении дочери. Девочки появилась на свет благодаря суррогатному материнству, так как сама звезда из-за рака лишилась матки.

Радостную новость о пополнении в семье Оливия рассказала в личном блоге. Она публично поблагодарила женщину, которая выносила и родила ее малышку.

«Когда я впервые встретила нашу гестационную суррогатную мать, мы поговорили как мать с матерью. Она проявила ко мне столько изящества и понимания, я поняла, что нашла настоящего ангела», - поделилась Манн.

Девочка появилась на свет 14 сентября. Ее назвали Мэй Джун Мулани. В социальной сети Оливия опубликовала первое фото с дочерью из роддома.

Напомним, что об удалении матки актриса рассказала в мае этого года. Из-за рака она проходила тяжелое лечение. Она буквально не могла встать с постели, поэтому попросила врачей найти другой путь, и ей предложили операцию.

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