Свадьба в кругу близких: 79-летний солист группы ABBA Бьорн Ульвеус женился в третий раз

79-летний солист группы ABBA Бьорн Ульвеус женился в третий раз. Избранницей певца стала 51-летняя Кристина Сас. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со свадебной церемонии.

Новость о переменах в личной жизни Бьорна Ульвеуса появилась на его странице в соцсети.

«21 сентября 2024 года Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга, Дания. Они познакомились в Нюрнберге в 2021 году в связи с выходом последнего альбома ABBA Voyage и начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи», — говорится в заявлении.

Участник ABBA предстал на свадьбе в белой базовой футболке и темно-сером костюме, дополнив образ очками-хамелеонами и черными ботинками из лаковой кожи. Бьорн Ульвеус выглядел моложаво и бодро рядом со своей возлюбленной. Кристина Сас надела платье в пол светло-оливкового цвета, подчеркнувшее ее стройную фигуру. Избраннице артиста сделали неброский макияж с помадой винного оттенка, а ее волосы были уложены в мелкие кудри.

Церемонию провела телеведущая Сэнди Токсвиг. Бьорн Ульвеус познакомился с ней в 2018 году во время совместной работы с ABBA над Mamma Mia.

Напомним, певец и его возлюбленная впервые появились вместе на публике в июне 2022 года. Кристина Сас работала на лейбл ABBA Universal в Германии, который выпустил альбом группы Voyage в 2021 году. Бьорн Ульвеус уже был дважды женат. Первой супругой артиста стала его коллега по ABBA Агнета Фельтског. Их брак продлился с 1971 по 1979 год. У экс-супругов двое детей — 51-летняя Линда и 46-летний Кристиан. В 1981 году музыкант женился во второй раз на журналистке Лене Калерсио, с которой прожил в браке 41 год. У пары две дочери — 42-летняя Эмма и 38-летняя Анна.

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