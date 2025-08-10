Звезда «Красотки на всю голову» Эми Шумер вынуждена передвигаться на ходунках: известно, что случилось

Американская актриса Эми Шумер перенесла операцию на позвоночнике и вынуждена передвигаться на ходунках. Звезда фильма «Красотка на всю голову» рассказала об этом в личном блоге.

Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в домашней одежде без макияжа и укладки. При этом 44-летняя актриса держалась за ходунки.

По словам Шумер, она получила серьезную травму спины во время занятий серфингом.

«У меня постоянно болел поясничный отдел. Сегодня мне сделали ламинэктомию. Восстановление будет недолгим, и когда я почувствую себя лучше, я куплю бюстгальтер», — с юмором написала Эми.

По данным из открытых источников, ламинэктомия — это хирургическая операция, при которой удаляется часть дужки позвонка для устранения сдавливания нервных структур, которое может вызывать боль, слабость, онемение и другие неврологические симптомы.

Ранее близкий друг Юрия Антонова рассказал о состоянии певца после новости о полученной им травме ноги. Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что «болячка уже никогда не пройдет». У Антонова выявлен артроз, что является обычным делом для людей его возраста.