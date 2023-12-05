Джулия Робертс впервые высказалась по поводу смерти Мэттью Перри

Актриса Джулия Робертс прокомментировала смерть бывшего возлюбленного, актера Мэттью Перри. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

По словам Робертс, с Перри они познакомились в 1996 году, когда ей предложили роль в сериале «Друзья». Впоследствии в сериале она сыграла одноклассницу одного из персонажей, Чендлера Бинга. Звезда уточнила, что Перри всегда выражал по отношению к ней доброту и уважение. Робертс добавила, что новость о смерти актера потрясла ее.

Кроме того, артистка отметила, что людям следует ценить то, что у них есть, и продолжать жить позитивно, насколько это возможно.

Известно, что Джулия Робертс и Мэттью Перри состояли в отношениях три месяца. В своих мемуарах «Друзья, любовь и ужасное дело» Перри признавался, что ему было трудно встречаться с Робертс из-за страха быть брошенным, вследствие чего он решил первым разорвать отношения с актрисой.

Ранее Джулия Робертс и Джордж Клуни впервые раскрыли тайну своих взаимоотношений.