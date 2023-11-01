«Это все чушь»: Роберт Де Ниро поскандалил в суде со своей бывшей помощницей

Актер Роберт Де Ниро назвал чушью обвинения в насилии над бывшей помощницей, об этом пишет Lenta.Ru.

Накануне в суде состоялись очередные слушания по делу против голливудского актера Роберта Де Ниро. Как стало известно журналистам, судебное заседание в этот раз вышло довольно нервным, ведь свои показания озвучивал сам актер.

Напомним, бывшая помощница Де Ниро Грэхем Чейз Робинсон обвиняет знаменитость в сексизме и переработках, а также ненормированном графике. В качестве компенсации за моральный вред она требует с актера 12 миллионов долларов.

По словам голливудской знаменитости, он действительно поручал помощнице почти все свои дела, однако добросовестной работницей Грэхем не считал.

«Не после всего, через что я сейчас прохожу», — объяснил он.

Де Ниро несколько раз повышал голос, когда давал показания. Сначала это произошло, когда актер отвергал догадки о ревности его возлюбленной из-за близости помощницы. Во второй раз Де Ниро сорвался на крик после того, как рассказал, что впустил Грэхем в свой дом на Манхэттене.

«Я не просил ее пойти туда и вымыть полы до блеска. Это все чушь!» — заявил Де Ниро.

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