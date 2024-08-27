Звезда «Игры престолов» сыграет шпионку ЦРУ в СССР в сериале о холодной войне

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли в сериале «Игра престолов», примет участие в съемках сериала PONIES, который посвящен холодной войне в середине 70-х. Об этом пишет Deadline.

Действие проекта происходит в Москве в 1977 году. В центре сюжета две девушки, которые анонимно работают секретарями в американском посольстве, пока их супруги не погибают при загадочных обстоятельствах в СССР, и они становятся оперативниками ЦРУ. Кларк сыграет Беа - высокообразованную, русскоговорящую девочку из семьи советских эмигрантов. Другая главная героиня, Твайла – уроженка маленького городка, резкая и бесстрашная.

Вместе девушкам предстоит раскрыть заговор и выяснить, что сделало их вдовами.

Сценарий к сериалу написали Сюзанна Фогель («Бортпроводница») вместе с Дэвидом Айзерсоном («Мистер Робот»). Уточняется, что Кларк не только сыграет главную роль, но и выступит в качестве исполнительного продюсера.

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