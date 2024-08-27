«Хотела бы, чтобы нас оставили»: 21-летняя актриса Дженна Ортега ответила на слухи о романе с Джонни Деппом

21-летняя звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега прокомментировала слухи о своем романе с 61-летним актером Джонни Деппом. В интервью BuzzFeed знаменитость назвала эту информацию «безумием» и заявила, что это выдумки журналистов. Ее слова приводит Just Jared.

По словам актрисы, слухи о том, что она состоит в отношениях с Джонни Деппом, появились из-за цитаты, которую опубликовало некое издание: «Наверное, если бы у меня были серьезные отношения с Джонни Деппом, то я бы хотела, чтобы все оставили нас в покое».

Сама Дженна Ортега уверяет, что не говорила таких слов.

«Для меня это просто безумие. Я никогда ничего подобного не говорила. Журналисты действительно просто выдумывают цитаты для своих статей, я думаю, что это смешно», — заявила актриса.

Однако поклонники знаменитости всерьез отнеслись к цитате, и в результате информация о романе артистов получила широкое распространение.

«Я была на съемочной площадке с Ричардом Грантом. Он подошел ко мне и просто сказал: „О, так вы с Джонни?“ И я рассмеялась, потому что я не знаю этого человека», — поделилась Дженна Ортега.

Примечательно, что Джонни Депп также опроверг информацию об отношениях с артисткой. Так, прошлым летом сообщалось, что актер заявил через своих представителей, что не имел с Дженной Ортегой ни личных, ни профессиональных отношений. Более того, он был потрясен этой информацией и воспринял ее как покушение на собственную репутацию.

Напомним, слухи о романе Дженны Ортеги и Джонни Деппа появились после того, как блог о знаменитостях Deuxmoi сообщил, что актеры были замечены вместе и, возможно, работают над фильмом «Битлджус 2», выход которого запланирован на осень этого года.

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