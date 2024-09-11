Звезда «Игры престолов» Софи Тернер официально развелась с Джо Джонасом

Актриса Софи Тернер и Джо Джонас завершили бракоразводный процесс. О расставании звезд стало известно еще в прошлом году, но из-за судов их разрыв затянулся. Об этом сообщает TMZ.

Источник выяснил, что заседание по делу знаменитостей проводилось в закрытом формате. Однако журналистам удалось выяснить, что процесс был напряженный. Тернер и Джонас не могли поделить дочерей и уладить разногласия по поводу опеки над ними. Актриса хотела, чтобы девочки жили в Великобритании, а ее бывший муж настаивал на США.

В итоге, по решению суда, дети звезд будут проводить по две недели с отцом, а в остальное время жить с матерью.

Что касается раздела имущества, то тут бывшим супругам удалось обойтись без разбирательств. В браке они заключили контракт, который регулировал этот вопрос.

После окончания последнего заседания по разводу актриса официально стала свободной женщиной. Однако и без этого она уже начала строить личную жизнь Софи встречается с Перегрином Пирсоном.

Ранее дочь Джуда Лоу рассталась с футболистом Трентом Александер-Арнольдом.