Звезда «Игры престолов» Софи Тернер официально развелась с Джо Джонасом
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Актриса Софи Тернер и Джо Джонас завершили бракоразводный процесс. О расставании звезд стало известно еще в прошлом году, но из-за судов их разрыв затянулся. Об этом сообщает TMZ.
Источник выяснил, что заседание по делу знаменитостей проводилось в закрытом формате. Однако журналистам удалось выяснить, что процесс был напряженный. Тернер и Джонас не могли поделить дочерей и уладить разногласия по поводу опеки над ними. Актриса хотела, чтобы девочки жили в Великобритании, а ее бывший муж настаивал на США.
В итоге, по решению суда, дети звезд будут проводить по две недели с отцом, а в остальное время жить с матерью.
Что касается раздела имущества, то тут бывшим супругам удалось обойтись без разбирательств. В браке они заключили контракт, который регулировал этот вопрос.
После окончания последнего заседания по разводу актриса официально стала свободной женщиной. Однако и без этого она уже начала строить личную жизнь Софи встречается с Перегрином Пирсоном.
Ранее дочь Джуда Лоу рассталась с футболистом Трентом Александер-Арнольдом.