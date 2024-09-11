23-летняя дочь Джуда Лоу рассталась с футболистом Трентом Александер-Арнольдом
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23-летняя Айрис Лоу рассталась с бойфрендом-футболистом Трентом Александер-Арнольдом. Они были вместе пять месяцев, но сохранить отношения не смогли. Подробности стали известны The Sun.
Источник, близкий к окружению пары, рассказал, что все лето дочь актера Джуда Лоу провела вместе с возлюбленным. Однако с наступлением осени в их романе появились проблемы. По данным информатора, модель разошлась со спортсменом из-за плотного графика. У обоих ожидается много работы.
«Жизнь для них обоих скоро станет по-настоящему насыщенной: график Трента забит играми, а у Айрис работа по всему миру», - сообщил инсайдер.
Отмечается, что на первом месте у Айрис сейчас стоит карьера. Она хочет добиться успеха в модельном бизнесе и киноиндустрии. О браке и семье она пока не задумывается, поэтому и не относилась к роману с Трентом серьезно.
Впрочем, источники сообщали, что рядом с футболистом она выглядела счастливой. Инсайдеры делились, что они наслаждались временем, проведенным друг с другом.
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