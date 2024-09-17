«Вот это мужчина!»: актриса Софи Тернер официально подтвердила новый роман после развода

28-летняя актриса Софи Тернер подтвердила новый роман спустя всего несколько дней после официального развода с 35-летним певцом Джо Джонасом. В личном блоге звезда сериала «Игра престолов» поделилась кадрами с возлюбленным и восхитила подписчиков.

На одном из опубликованных снимков Софи Тернер предстала вместе со своим новым избранником. Им стал 29-летний наследник бизнес-империи Перегрин Пирсон. Подписчики поддержали выбор актрисы и искренне порадовались за пару.

«Думаю, что я могу говорить за всех нас: я так рад, что ты свободна и можешь быть кем хочешь. Мы все болеем за вас!», «Ты так изменилась, это чувствуется», «Вот это мужчина!» — написали в Сети.

Тем самым звезда «Игры престолов» окончательно подтвердила свои отношения с молодым человеком после развода. Софи Тернер и ее бойфренда впервые заметили вместе еще в декабре прошлого года.

Напомним, актриса состояла в браке с Джо Джонасом с 2019 года. Через год у артистов родилась дочь Уилла, а еще через два года — дочь Дельфина. Софи Тернер признавалась, что хотела уговорить мужа переехать из США в Англию, поскольку чувствовала себя там комфортнее.

В 2023 году стало известно, что супруги не смогли прийти к согласию в различных вопросах, и в том же году Джо Джонас подал на развод из-за того, что они с Софи Тернер не сошлись характерами. Бракоразводный процесс пары длился около года и сопровождался судебными разбирательствами по вопросу об опеке над общими детьми. Лишь недавно певец и актриса официально развелись. Несмотря на разногласия, знаменитости смогли сохранить дружеские отношения.

Ранее мы писали о том, что Софи Тернер намекнула на второе замужество после развода с Джо Джонасом.