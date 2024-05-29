Звезда «Гарри Поттера» появился на людях с подросшим сыном в панамке

Актер Дэниел Рэдклифф вышел на прогулку с сыном в панамке, не скрывая его лица. Звезда «Гарри Поттера» попал в поле зрения папарацци вместе с возлюбленной Эрин Дарк. Снимки публикует зарубежный портал Daily Mail.

34-летний актер нашел счастье со своей 39-летней коллегой, которая родила ему сына. Несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте, пара не испытывает никаких проблем. При этом они не распространяются о личной жизни и долгое время не показывали ребенка. Сейчас же Дэниел спокойно гуляет по улицам Нью-Йорка с малышом в слинге. На фото наследник знаменитостей был в панамке, но его лицо было открыто.

Интересно, что артисты до сих пор скрывают имя первенца. Он появился на свет в конце апреля 2023 года. Журналисты узнали об этом только когда застали пару с ребенком на прогулке. Сам актер поделился впечатлениями об отцовстве только в июле прошлого года. Он признался, что это прекрасный момент.

«Это безумно и напряженно, но он замечательный, и Эрин чудесная — и мне очень повезло, что это время я могу проводить с ним», — рассказывал Рэдклифф.

Ранее мы писали о том, что актриса Сальма Хайек мужа-миллиардера своим королем. Она посвятила избраннику Франсуа-Анри Пино пост в честь его 62-летия. При этом в интервью брюнетка делилась, что согласилась стать женой бизнесмена только на третий раз, так как слишком уважала свою свободу.