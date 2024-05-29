«Мой король»: Сальма Хайек обратилась к мужу-миллиардеру по важному поводу

Актриса Сальма Хайек обратилась к 62-летнему мужу-миллиардеру и назвала его своим королем. Звезда счастлива в браке с Франсуа-Анри Пино уже 15 лет. Она поздравила его с днем рождения в соцсетях.

Брюнетка призналась, что каждый день радуется жизни рядом с супругом. Она посвятила ему поздравление, которое написала на английском и испанском языках.

«Да благословит Бог тот день, когда ты родился, моя любовь. Спасибо за бесконечную любовь и смех, которые ты приносишь мне каждый день. С днем рождения, мой король», – поделилась Сальма.

Актриса добавила несколько совместных фотографий и видео. Напомним, что у пары есть 16-летняя дочь Валентина. Звездная наследница хочет пойти по стопам матери и стать актрисой. Кроме того, она рассматривает профессию режиссера.

Сальма рассказывала в интервью, что познакомилась с Пино в 2006 году. Тогда она много снималась и радовалась свободной жизни, не желая связывать себя узами брака. Несмотря на 39-летний возраст, тогда у нее не было мужа и детей. А вот бизнесмен был в разводе и имел двух детей.

В итоге Пино делал актрисе предложение руки и сердца три раза. После помолвки у них родилась дочь, но тогда свадьба сорвалась. В 2009 году они сыграли свадьбу и переехали жить во Францию.

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