Звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон разыскивается полицией по обвинению в жестоком обращении с животными

Американский актер Тайриз Гибсон объявлен в розыск полицией города Атланты, штат Джорджия, США, по подозрению в жестоком обращении с животными. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно данным службы по контролю за животными округа Фултон, 46-летняя звезда «Форсажа» регулярно «позволял своим собакам свободно разгуливать» по району. В итоге, один из питомцев артиста, пес породы кане-корсо, предположительно, напал на соседское животное.

Инцидент произошел 18 сентября. Сосед Гибсона позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что обнаружил свою собаку, пятилетнего спаниеля по кличке Генри, мертвым со следами укусов другого животного.

«Это халатность со стороны Гибсона как домовладельца и хозяина животных — позволять собакам свободно разгуливать. А теперь они убили ни в чем не повинное животное», — заявил капитан местной полиции.

Также сообщается, что «на записи с камер видеонаблюдения видно, как пес Гибсона царапает дверь в доме через дорогу за несколько минут до нападения». Более того, звонок соседа был не единственным за последнее время. За неделю до смерти Генри поступило не менее пяти сообщений о том, что собаки актера свободно «бегают по району».

