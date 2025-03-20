Продюсеры фильма «Форсаж X» отказались работать с рэпером из России

Продюсеры картины «Форсаж X» предложили сотрудничество российскому рэперу Максиму, который выступает под псевдонимом Vtornik, однако отказались из-за гражданства артиста. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, россиянин запустил свой трек в TikTok, где песня собрала миллионы прослушиваний, и даже добралась до Голливуда. Через некоторое время с рэпером связались продюсеры американской киноленты, попросили показать, какие композиции у него еще есть.

Однако после того, как Vtornik рассказал, что он из России, продюсеры признались, что для такого сотрудничества «трудные времена», а затем занесли музыканта в «черный список».

Напомним, Форсаж» является американской медиафраншизой, состоящей из одиннадцати полнометражных, двух короткометражных фильмов и мультсериала, выпущенных с 2001 по 2023 год. Является самой крупной и прибыльной франшизой студии Universal — общемировые кассовые сборы всех картин превысили 7 млрд долларов.

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