Звезда фильма «Такси» снялся в рекламе ташкентского автомобильного рынка, об этом сообщает Motor.ru.

Актер Сами Насери, известны по роли Даниэля в фильме «Такси», принял участие в съемках рекламы в Узбекистане. По сюжету ролика, Насери тестирует китайский спорткар, который внешне напоминает старый Chevrolet Corvette. Актер приходит на авторынок в Ташкенте и показывает перед потенциальным покупателем, на что способен автомобиль.

Интересно, что актер успел прорекламировать в ролике еще и местный фастфуд — сидя за рулем он ел бургер. Для съемок Насери даже выучил несколько фраз на узбекском.

Визит знаменитости в Узбекистан закончился не только съемками. Сами Насери также посетил Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина Шелкового пути», который проходил в стране с 29 сентября по 2 октября.