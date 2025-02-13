Звезда фильма «Сумерки» Лотнер сыграет самого себя в сериале про охоту на оборотней

Американский актер Тейлор Лотнер, получивший известность благодаря роли Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», сыграет охотника на оборотней в новом сериале от Amazon. Об этом пишет издание Variety.

Уточняется, что предстоящий проект получит название «Тейлор Лотнер: Охотник на оборотней». Его сюжет расскажет о судьбе артиста после выхода фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» — последней картины из популярной франшизы. По сценарию, Лотнер вступил в тайное общество истребителей оборотней, членам которого необходимы его ценные знания об этих чудовищах. В итоге Тейлор вынужден вести двойную жизнь — изображать звезду Голливуда днем, а по ночам выслеживать опасных существ.

Полный актерский состав в настоящий момент не раскрывается. В создании сериала участвуют авторы «Я иду искать» и «Крика-6» Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

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