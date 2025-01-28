Режиссер Квентин Тарантино раскрыл, когда вернется в кино

Последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» вышел в 2019 году. С тех пор режиссер не снимал картины. Лауреат премии «Оскар» рассказал, что собирается вернуться в кино, когда повзрослеют его дети.

Вместе с израильской певицей Даниэлой Пик Тарантино воспитывает пятилетнего сына и двухлетнюю дочь. Режиссер решил полностью себя посвятить семье, а работу пока отложил на задний план.

«Я не хочу снимать фильм, пока моему сыну не исполнится хотя бы 6 лет. Тогда он будет знать, что происходит, будет присутствовать на съемках, и это останется в его памяти на всю жизнь», — признался Квентин в разговоре с The Hollywood Reporter.

Автор фильма «Убить Билла» не сидит без дела. Он сейчас занят написанием пьесы, которую, возможно, экранизирует в будущем. Тарантино не уверен, что она понравится зрителю, но, если постановка станет хитом, режиссер снимет по ней фильм, который, скорее всего, будет последним.

В 2017 году Тарантино обручился с дочерью известного певца и композитора Цвики Пика. Спустя год они сыграли тайную свадьбу. В 2020 году у них родился сын Лео, а в 2022 — дочь, имя которой не раскрывается.

Ранее актер Гоша Куценко рассказал, что Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках».