Звезда фильма «Спеши любить» стала матерью в третий раз

Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур стала матерью в третий раз. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Лу здесь! Луиза Эверетт Голдсмит прибыла к нам счастливая, здоровая. Она — девочка, о которой мы мечтали, а старшие братья уже так сильно любят ее, как и мы. Бесконечно благодарна за мою семью из пяти человек. Впитываю каждый момент этого особенного времени», — поделилась Мур.

О третьей беременности актрисы стало известно в мае текущего года. Знаменитость перестала скрывать свое положение, разместив в микроблоге снимок старших детей и заявив, что у них родится сестра.

Певица замужем за участником фолк-рок-группы «Dawes» Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года знаменитость впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Артистка признавалась, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея.

18 октября 2022 года звездные супруги вновь стали родителями, у них появился сын, которого назвали Оскар Беннетт.

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