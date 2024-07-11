Звезда фильма «Спасатели Малибу» Александра Даддарио рассказала о беременности. Об этом стало известно из соцсетей.

38-летняя актриса Александра Даддарио рассекретила беременность, опубликовав в личном блоге фото с животом. На снимке актриса сидит на кухне с расстегнутой рубашкой в зоне живота и пьет кофе.

«Рада, что мой ребенок пойдет в детский сад с детьми Марго Робби и Хейли Бибер», — подписала кадр звезда.

Избранником Даддарио стал 55-летний кинопродюсер Эндрю Форм. С ним она поженилась в 2022 году.

Напомним, Александра Даддарио является звездой фильма «Спасатели Малибу», в 2021 году она приняла участие в съемках сериала «Белый лотос», за который была номинирована на премию «Эмми».

Ранее мы писали о том, что Марию Погребняк заподозрили в симуляции беременности. Впрочем, модель высмеяла догадки хейтеров.