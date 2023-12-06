Звезда фильма «Один дома» Калкин возвращается на экраны, победив зависимость

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин возвращается на экраны, победив зависимость. Об этом сообщает Пятый канал.

Маколей Калкин стал известен благодаря роли в фильме «Один дома». Актер снялся в культовой истории, когда был ребенком. Несмотря на успех проекта и многочисленные награды, Калкин на долгие годы покинул сферу кино. Причиной этого стала его наркотическая зависимость.

Как выяснилось, артисту удалось избавиться от опасного пристрастия. При этом Калкина спасла не реабилитация, а появившаяся в его жизни любовь. Теперь Калкин состоит в браке с Брендой Сонг.

Благодаря этому событию и победой над наркотиками актер снова возвращается в кино. Ему досталась роль в «Американской истории ужасов». Звезде фильма «Один дома» удалось перезапустить карьеру, несмотря на то, что ему уже за 40.

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