TMZ: отцу певицы Бритни Спирс ампутировали ногу из-за инфекции

Отцу певицы Бритни Спирс ампутировали ногу из-за инфекции. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на зарубежное издание TMZ.

По информации источника, месяц назад отец Бритни пережил ампутацию ноги. Несколько недель назад его доставили в больницу из-за начавшейся в конечности инфекции. Оценив состояние пациента, врачи заявили, что ампутация — единственный выход из ситуации.

Сообщается, что после произошедшего Спирс смягчилась по отношению к отцу. Певица готова отправить ему финансовую помощь. Родитель Бритни по-прежнему желает применения с дочкой.

Напомним, что в 2021 году Бритни обратилась в суд и попросила прекратить опекунство отца над ней. Артистка сообщила, что мужчина травмировал ее чрезмерным контролем.

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