Звезда фильма «Две королевы» тайно вышла замуж за актера из сериала «Война и мир»

Звезда фильма «Две королевы» Сирша Ронан вышла замуж за актера из сериала «Война и мир» Джека Лаудена после шести лет отношений. Об этом пишет The Independent.

По данным источника, церемония прошла в закрытом формате в загсе Эдинбурга 20 июля. На торжестве присутствовали лишь близкие друзья и родственники пары.

Напомним, роман между Сиршой Ронан и Джеком Лауденом начался в 2018 году, после того как они сыграли супругов в картине «Две королевы», а в октябре мигнувшего года появилась информация о помолвке, хотя Лауден и Ронан никогда публично не комментировали свои отношения.

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