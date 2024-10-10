Беременная Марго Робби продемонстрировала фигуру в облегающем платье

Голливудская актриса Марго Робби удивила фанатов выходом в облегающем платье. Фото и комментарии размещены на сайте Daily Mail.

Беременную звезду фильма «Барби» заметили 9 октября в Лос-Анджелесе. Артистка вышла в свет в черном облегающем макси-платье, к которому добавила кардиган, сетчатые балетки, золотую цепочку, серьги-кольца, вместительную сумку на плечо и солнцезащитные очки. Робби решила распустить волосы и полностью отказалась от косметики.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы.

«Она прекрасна», «Она выглядит чудесно. Я думаю, у нее будет девочка», «Выглядит стильно и комфортно», — писали юзеры в комментариях.

Напомним, Марго Робби беременна от своего супруга Тома Акерли. Они познакомились еще в 2013 году на съемках фильма «Французская сюита». После года общения они начали встречаться, а в 2016 году сыграли свадьбу.

Ранее стало известно, что по игре The Sims собираются снять фильм при участии Марго Робби.