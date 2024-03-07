Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон выходит замуж

Музыкант Крис Мартин сделал предложение руки и сердца актрисе Дакоте Джонсон. Об этом сообщает зарубежное издание Mirror.

По информации источника, 47-летний музыкант сделал предложение актрисе и получил благословение от бывшей жены Гвинет Пэлтроу. Отмечается, что пара обручилась недавно. При этом знаменитости не спешат планировать свадьбу.

«Они открыто говорят об этом в своих кругах. Они были влюблены друг в друга с самого первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Пара просто наслаждается официальным признанием своих обязательств», — заявил инсайдер.

Впервые новости о романе музыканта и актрисы появились в 2017 году. За год до этого Крис расстался с женой Гвинет Пэлтроу. В октябре 2023 года Дакоту заметили с кольцом на обручальном пальце. После этого звезда фильма «50 оттенков серого» дала интервью, в котором заявила о готовности стать мамой.

Ранее сообщалось о том, что 38-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот стала мамой в четвертый раз. Подробности смотрите в этой новости.