Звезда фильма «50 оттенков серого» Дакота Джонсон сделала заявление о каннибализме

В минувший четверг в США прошел первый ужин «Вкус Сандэнса», приуроченный к одноименному кинофестивалю. Ведущей вечера стала известная актриса Дакота Джонсон, получившая широкую популярность после роли в серии фильмов «50 оттенков серого». Во время светского мероприятия артистка решила пошутить, но весьма специфически.

Дакота заявила, что ей предложили роль персика в фильме Луки Гуаданьино, в котором Арми Хаммер воплотил одного из центральных персонажей. Но Джонсон была вынуждена отказаться из-за напряженного графика работы.

«И слава богу — я была бы еще одной женщиной, которую Арми Хаммер попытался съесть», - пошутила актриса, чем сильно шокировала публику.

Юмор актрисы касался каннибализма, в котором Хаммера не так давно обвинили. Это был масштабный скандал, из-за которого актеру пришлось провести несколько месяцев в рехабе. Напомним, что любовницы артиста опубликовали в Сети скриншоты переписок с ним, в которых речь шла о странных вещах. В сообщениях Арми называл себя «стопроцентным каннибалом», говорил, что хочет выпить кровь девушек и рассказывал, как ел еще бьющееся сердце.

Кроме переписок, подтверждающих неадекватное поведение актера, в распоряжении полиции оказались показания модели Пейдж Лоренце. Она призналась, что однажды Хаммер вырезал букву «А» на ее лобке и облизывал сочившуюся кровь. Также он просил ее удалить несколько ребер, чтобы он мог их съесть.

Ранее стало известно об исчезновении британского актера Джулиана Сэндса. Он отправился в поход в горы и перестал выходить на связь.