Актер из «Тринадцати друзей Оушена» Джулиан Сэндс бесследно пропал в горах

В минувшую пятницу близкие люди британского актера Джулиана Сэндса объявили о его пропаже. Артист отправился на покорение гор Калифорнии, и после этого перестал выходить на связь. Родственники забили тревогу, и в прошлую субботу начались поиски, которые пока не дали никаких результатов.

Калифорнийские горы Сан-Габриэль обладают не самой лучшей репутацией. Не так давно в этой местности уже пропало два туриста. Поисковые отряды делают все возможное, чтобы отыскать 65-летнего актера, однако ситуация усложняется неблагоприятными погодными условиями. Из-за риска схода лавин пришлось отозвать пешую бригаду, но поиски продолжаются с воздуха.

Коллеги и друзья Джулиана сейчас сильно переживают за жизнь артиста. Кинопродюсер Кассиан Элвис признался, что находится в опустошенном состоянии. Он много молится и надеется, что его товарищ вскоре вернется домой.

Напомним, что Джулиан Сэндс прославился благодаря ролям в проектах «Тринадцать друзей Оушена», «Готэм», «Звездные врата» и других.

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